Иран начал массовое производство собственных истребителей

Иран запустил серийное производство собственных истребителей четвертого поколения Kowsar, сообщает иранский телеканал Press TV.

Военный самолет стал первым новейшим истребителем, спроектированным и изготовленным иранскими специалистами. Kowsar был создан для оказания логистической поддержки наземным операциям. Истребитель обладает продвинутыми возможностями маневрирования, может нести различное вооружение.

На церемонии запуска производственной линии в провинции Исфахан присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами. Он заявил, что вскоре в стране произведут необходимое количество истребителей и их поставят на вооружение ВВС Ирана.

В конце августа Тегеран показал первый реактивный истребитель иранского производства Kowsar. На его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани.