В отношении московского подростка, изготовившего бомбу, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Как пишет газета «Известия», дело возбудили по двум статьям УК РФ - «незаконное приобретение, сбыт, хранение или перевозка взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывчатых устройств».

По данным ТАСС, СК РФ будет ходатайствовать об аресте несовершеннолетнего москвича.

Напомним, сотрудники ФСБ и СК РФ провели обыск в квартире несовершеннолетнего подозреваемого после того как обнаружили связь с подростком из Архангельска, устроившим взрыв у здания ФСБ. В его доме на улице Свободы было обнаружено взрывное устройство, которое, по предварительным данным, изготовил сам школьник. Мальчика задержали.

Отец задержанного 14-летнего школьника заявил, что у его сына, судя по всему, нашли «детскую бомбочку». По его словам, слухи о том, что он имел какую-либо связь с молодым человеком, устроившим взрыв в архангельском управлении ФСБ, бездоказательны.

Взрыв в здании УФСБ по Архангельской области устроил местный житель 31 октября. Юноша использовал самодельное взрывное устройство, после чего погиб сам, также пострадали еще три человека.