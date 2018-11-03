В Синоде РПЦ разъяснили содержание соглашения, подписанного Украиной и Вселенским патриархатом

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг ранее появившуюся в ряде изданий информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

«Насколько я понимаю, сегодня в Стамбуле подписано соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом. Видимо, не в последнюю очередь это связано с получением недвижимости Константинополем в Киеве. Те же заголовки, которые я видел в некоторых уважаемых СМИ, говорящие, что какая-то украинская церковь создана в Стамбуле, насколько я понимаю, никакого отношения к реальности не имеют, и я просил бы эту тему не распространять», - заявил Легойда в разговоре со «Звездой».

Ранее Петр Порошенко сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Стороны подписали документ в Стамбуле во время официального визита Порошенко в Турцию. Украинский лидер назвал подписание соглашения «историческим событием», а также поблагодарил патриарха Варфоломея за «полную мудрости» встречу.