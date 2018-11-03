«Десять минут шока и непонимания» - фельдшер скорой об инциденте на парковке ТЦ во Владивостоке

Во Владивостоке охранник ТЦ «Седанка Сити» отказался выпускать с парковки заведения машину скорой помощи, которая приехала туда по вызову, до тех пор, пока водитель спецтранспорта не внесет деньги за простой автомобиля.

Фельдшер скорой помощи Евгения Рязанова рассказала «Звезде» подробности этого инцидента.

«Первый охранник нам дал карточку, сказал, что будете выезжать - отдадите ее на выезде. Я как поняла, это их личные, а может карточки для спецмашины. А когда подъехали и пытались ее вставить, там же оплата идет. Подъехали, охранник ее взял, помещает в аппарат для оплаты и говорит: “Смотрите на табло, у вас 50 рублей оплата. Вы должны оплатить ”. Десять минут полного шока и полное непонимание того, что происходит. Пришлось звонить руководству», - рассказала Рязанова.

В итоге спустя примерно десять минут охранник согласился пропустить спецмашину. Он поместил другую карточку в аппарат, шлагбаум открылся и автомобиль скорой помощи смог покинуть парковку. Что повлияло на его решение, фельдшер не знает.