Ученые выявили неожиданную опасность соли

Употребление большого количества соли может спровоцировать рассеянный склероз. У такому выводу пришли ученые из Йельского университета в США.

Специалисты провели исследование и выяснили, что чрезмерное употребление этого продукта приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток. Возникший дисбаланс приводит к воспалительным процессам в тканях, в следствие чего и развивается болезнь, поражающая нервную систему, сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Nature Immunology.

Ранее специалисты связывали высокую концентрацию соли с риском развития онкологических заболеваний. Рассеянный склероз относится к группе хронических аутоиммунных заболеваний. Оно поражает миелиновую оболочку головного и спинного мозга. Болезнь может проявляется в возрасте от 15 до 40 лет.