Козак заявил о невозможности ввести госрегулирование цен на топливо

В настоящее время невозможно ввести госрегулирование цен на топливо в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1».

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили. И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», - заявил он.

По словам вице-премьера, за 30 лет в России сложилась такая структура рынка, при которой невозможно ввести госрегулирование, оно приведет к дефициту или потере сети автостанций, которая обеспечивает доступность топлива, или будет дефицит.

Он отметил, что правительство России имеет все инструменты и ресурсы, чтобы в пределах инфляции сдержать уровень розничных цен на топливо.

ФАС, Минэнерго, нефтяные компании и независимые НПЗ 31 октября на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились о заключении соглашений, в которых определяется уровень поставок нефтепродуктов в мелкий и крупный опт в фиксированных ценах и объемах.

В четверг вечером представитель Козака Илья Джус сообщил, что крупнейшие российские нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством по топливу. По состоянию на первое ноября вертикально интегрированные компании и независимые компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизельное топливо.