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Иллюзии НАТО: почему Альянс решился на подлог на учениях «Единый трезубец»

Николай Петров
18:00 03.11.2018
«Единый трезубец» - это прежде всего шоу-событие, которое больше напоминает голливудские съемки, чем военную операцию
Иллюзии НАТО: почему Альянс решился на подлог на учениях «Единый трезубец»
Фото: Fran C.Valverde ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Давайте не уподобляться нашим западным партнерам и не впадать в чрезмерно тревожные состояния по поводу норвежских учений НАТО «Единый трезубец». Мы же с вами наверняка помним тамошнюю истерику по поводу наших учений «Запад».  Прямо в стиле «Все пропало шеф! Гипс снимают, клиент уезжает». То есть «русские идут». Не пришли. Ну вот НАТОВцы и решили ответить на свой испуг своими собственными «самыми масштабными» учениями за последние тридцать лет. Вот что задумывалось, а потом поговорим о том, что получилось.

Более полусотни кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц транспорта и 50 тысяч человек личного состава - военных маневров такого размаха Северная Европа не видела со времен холодной войны. Активная фаза учений НАТО «Единый трезубец» пройдет с 25 октября по 7 ноября на море, суше и в воздухе. Подразделения 29 стран будут демонстрировать свои возможности в центральной и восточной части Норвегии, в Северной Атлантике, Норвежском и Северном морях, в водах Исландии и воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Командует учениями американский адмирал Джеймс Фогго.

Цифры, конечно, немалые. Неприятно, что все это развернуто не так далеко от российских границ. Но тем не менее, возникает первый вопрос: а официально нейтральные Швеция и Финляндия среди участников учений каким боком оказались? Или это такой «выборочный» нейтралитет? Я так скажу: нельзя быть немножко нейтральной, как и немного беременной. Например, предоставление аэродромов боевой авиации НАТО это очень так, «нейтрально-нейтрально»? Может, эти две страны предоставят такие же возможности и Российским ВКС по официальному запросу? Сегодня НАТО, завтра нам?  Ну, если они на самом деле такие вот совсем нейтральные? Ладно. Теперь о главном смысле учений.

Как пишут в официальных документах, свою основную задачу командование НАТО видит в решении логистических проблем, связанных с быстрой переброской личного состава и техники через Атлантику, а также в отработке действия подразделений Альянса, внимание, в условиях холодного климата. Вот про «холодный климат», кстати, еще поговорим отдельно. Согласно сценарию маневров, мирная Норвегия подверглась военной агрессии некой вымышленной северной страны Муринус.

Ну мы то с вами знаем, кого они имеют в виду под Муринусом. Нас с вами. При этом, надо сказать, видеокартинка с учений у них получилась. НАТО публикует в YouTube множество ежедневных роликов в стиле песни «загрохочут железные танки, и линкоры пойдут, и пехота пойдет, и поскачут лихие тачанки!»

Например, на лихой гражданской тачанке на учения прискакала гражданский же министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Бывший немецкий министр семьи и труда. Первая женщина - военный министр ФРГ. Обошла строй, поговорила с бравыми бородатыми солдатами бундесвера на камеру, красиво попозировала фотографам на заднем сиденье бронемашины.

И мне не показалось. Вот, например, точка зрения немецкого же издания Spiegel. Знаете, как называется статья?  «Голливуд на фьорде».

«"Единый трезубец" - это прежде всего шоу-событие. Норвежское телевидение в режиме реального времени транслирует мероприятие, приехали съемочные группы со всего мира. Все это больше напоминает голливудские съемки, чем военную операцию. Позднее солдаты скажут, что это имело мало общего с нормальными учениями. Но так получаются эффектные кадры».

Главное слово - «эффектные кадры». Но тут в окопы «Единого трезубца» заглянули журналисты тоже, кстати, немецкого журнала Stern и сделали попытку полностью испортить впечатление от служебной командировки Урсулы фон дер Ляйен на учения в Норвегию.

Журналист Гернот Крампер, анализируя ход учений, констатирует: «Непобедимость НАТО - это иллюзия». В частности, 50 тысяч солдат, участвующих в «Едином трезубце», несмотря на кажущуюся внушительность цифры, это все, что в настоящий момент может выставить НАТО.  По данным Stern, сейчас в состоянии полной боеготовности находятся всего восемь тысяч военнослужащих бундесвера. Причем, для отправки в Норвегию их пришлось дооснащать необходимой зимней экипировкой за счет других подразделений.

«Если же предположить, что кто-то действительно вздумает напасть на Норвегию, то маловероятно, что он объявит о своих планах предварительно за год, чтобы страны НАТО успели обеспечить своих солдат шерстяными носками», - иронизирует  журналист Stern.

Про теплые носки это он неспроста вспомнил.  Поскольку, я напомню, что речь шла как бы о самой масштабной тренировке действий Альянса в условиях холодного климата. Дескать, НАТО впервые бросает вызов России за полярным кругом, в суровой Арктике! Русские сдавайтесь, мы тоже не боимся холода!  Ага.

Еще до начала «трезубца» норвежская газета Aftenposten красочно описала злоключения голландского контингента. Солдаты начали мерзнуть, поскольку им, внимание, не выдали теплую зимнюю форму!  Как сообщила статс-секретарь Минобороны Голландии Барбара Виссер, в ведомстве не предусмотрели, что в это время года в Норвегии низкие температуры, поскольку на аналогичных учениях в прошлом году в Литве солдатам не нужна была теплая одежда.

Что самое смешное, это не единственное сообщение такого рода.  Пишут, что двое итальянцев получили переохлаждение, проведя ночь в лесу. Американский капрал заставляет солдат сушить сменные носки, чтобы не заработать обморожения. Пишут также о проблемах с зимней смазкой для оружия. Но вы знаете, среди всех прочих публикаций по поводу «страшных заполярных норвежских морозов» есть один безусловный лидер. И это статья из New York Times. Ее первый абзац достоин, чтобы привести его целиком.

«Младший капрал Джейкоб Бутт, один из сотен американских морских пехотинцев, которые на этой неделе поднялись на борт десантно-высадочных машин-амфибий, чтобы перебраться из холодных вод моря на холодный берег, располагал секретным оружием - черными кальсонами из мериносовой шерсти.  Как пояснила журналистка Хелен Купер, такие кальсоны не входили в стандартный набор обмундирования для морской пехоты на протяжении 17 лет, когда она дислоцировалась в более теплом климате - в Ираке, Сирии, Джибути и на юге Афганистана».

Шерстяные кальсоны - самое главное секретное оружие американского морпеха!  Теперь я понимаю, кстати, почему в той же статье говориться о том, что российские шпионы также арендовали фермы в норвежской сельской местности, чтобы несанкционированно подглядывать за военной тактикой Альянса.  Видимо, чтобы украсть секретные шерстяные кальсоны. Скажу честно, я долго смеялся над этой статьей.

И теперь про главную военную хитрость и обман НАТовцев.  Скажите, Вас ничего не удивляет на кадрах этих, как пишут, самых северных учений в истории Альянса? Нет?  А то, что «травка зеленеет, солнышко блестит»?  Так вот: к работе в условиях реального заполярья НАТО не готово. Поэтому пошли на подлог, связанный с местом и временем проведения учений.   Море у северного побережья страны, слава Гольфстриму, практически круглый год никогда не замерзает. А конец октября - начало ноября - это еще практически по местным меркам бархатный сезон, когда не начались затяжные шторма и снегопады. И эту климатическую идиллию они называют Арктикой?

Я бы хотел поглядеть на подобные учения НАТО в конце декабря, когда ветер сдувает с ног, а высадке десанта в полярную ночь мешают шестиметровые волны.

В прошедший четверг американские морпехи упражнялись в высадке в деревне Олвунд, Норвегия. В этот день температура в этом районе держалась у отметки плюс восемь днем. И ночью легкий морозец. Ветер в районе учений два с половиной метра в секунду. И это они называют суровыми северными условиями?  Серьезно?

Одним словом, давайте не будем впадать в чрезмерно тревожные состояния по поводу норвежских учений НАТО «Единый Трезубец».  Но и шапкозакидательством тоже заниматься не стоит. Потому что даже в условиях «Арктики-лайт» 10 тысяч единиц техники, 65 кораблей и 250 самолетов и 50 тысяч человек личного состава у наших границ - это много.  Даже если не у всех из них есть шерстяные кальсоны. Есть за чем следить и делать выводы, к чему нам стоит готовиться. В нашей Арктике.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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