Военная полиция РФ обеспечила безопасность гумконвоя ООН в Сирии

Российские военные полицейские сопроводили гуманитарный конвой ООН, который направлялся из Дамаска в лагерь сирийских беженцев. Он находится на территории 55-километровой зоны вокруг контролируемой американской базы «Эр-Рукбан» на границе Сирийской Арабской Республики и Иордании.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко. Всего гуманитарная колонна из почти сотни грузовиков и бронеавтомобилей привезла почти 450 тонн жизненно необходимого груза. Беженцы получили продукты питания, продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.

Ранее заместитель старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберт Маринович обратился с просьбой о сопровождении. Для охраны колонны выделили несколько бронемашин военной полиции, с воздуха грузовики прикрывали вертолеты ВКС - два МИ-8АМТШ и один МИ-24.