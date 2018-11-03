Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Составлен рейтинг самых красивых мобильных приложений

Александра Арсентьева
13:11 03.11.2018
Эксперты оценивали приложения по четырем критериям: инновации, выразительность, адаптация и пользовательский опыт.
Составлен рейтинг самых красивых мобильных приложений
Фото: design.google

Компания Google в своем официальном блоге назвала четырех победителей номинации Material Design Awards 2018 среди мобильных приложений из Google Play Market.

Эксперты оценивали приложения по четырем критериям: инновации, выразительность, адаптация и пользовательский опыт. Первое место заняло приложение, которое представляет набор рецептов KptnCook. Второе место досталось Lyft (сервис для автостопа). Третье место завоевало приложение Simple Habit Meditation, оно предоставляет инструкции для медитации. Четвертое место Google присвоил приложению для подкастов Anchor.

Отмечается, что компания ежегодно оценивает дизайн приложений, находящихся в Play Market и выбирает лучшие. Таким образом Google повышает конкуренцию среди разработчиков.

Material Design - концепция, придуманная Google. Согласно ней выполнены сервисы компании, включая поисковик и сервис YouTube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2018, 13:48
Козак заявил о невозможности ввести госрегулирование цен на топливо
Дата03.11.2018, 04:55
Шойгу подвел итоги учебного года в Вооруженных Силах РФ
Дата03.11.2018, 03:40
СМИ: европейские клубы заменят Лигу чемпионов новой Суперлигой
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:51 В стране и мире
Самолет-разведчик ВВС США заметили у границ Калининградской области
12:38 В стране и мире
Видео
Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве
12:18 В стране и мире
Видео
В России оценили перспективу запрета BlaBlaCar
11:16 В стране и мире
Видео
Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео
09:59 В стране и мире
Видео
«Просто жесть» - пострадавшая рассказала подробности столкновения поезда с КамАзом на Кубани
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жириновский устроил танцы в Узбекистане: видео
Видео
Испугался до смерти: охранник аэропорта Мехико заснял призрака в пустом самолете
Ученые выявили неожиданную пользу кофе
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.