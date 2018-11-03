Составлен рейтинг самых красивых мобильных приложений

Компания Google в своем официальном блоге назвала четырех победителей номинации Material Design Awards 2018 среди мобильных приложений из Google Play Market.

Эксперты оценивали приложения по четырем критериям: инновации, выразительность, адаптация и пользовательский опыт. Первое место заняло приложение, которое представляет набор рецептов KptnCook. Второе место досталось Lyft (сервис для автостопа). Третье место завоевало приложение Simple Habit Meditation, оно предоставляет инструкции для медитации. Четвертое место Google присвоил приложению для подкастов Anchor.

Отмечается, что компания ежегодно оценивает дизайн приложений, находящихся в Play Market и выбирает лучшие. Таким образом Google повышает конкуренцию среди разработчиков.

Material Design - концепция, придуманная Google. Согласно ней выполнены сервисы компании, включая поисковик и сервис YouTube.