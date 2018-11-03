Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самолет-разведчик ВВС США заметили у границ Калининградской области

Александра Арсентьева
12:51 03.11.2018
Во время полета RC-135V находился в воздушном пространстве Польши.
Самолет-разведчик ВВС США заметили у границ Калининградской области
Фото: U.S. Air Force

Стратегический самолет ВВС США RC-135V провел разведку рядом с границами Калининградской области, это следует из сведений ресурса PlaneRadar.

Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл, которая находится в Британии. Во время полета RC-135V находился в воздушном пространстве Польши.

В последнее время заметно увеличилось активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников рядом с российскими границами.

На прошлой неделе RC-135V пролетел у побережья Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Радиолокационные способности этого воздушного судна позволяют ему проводить разведку, не нарушая границ РФ, и собирать данные о расположении систем ПВО.

Двадцать шестого октября вдоль российских границ совершил 11-часовой полет стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и около пяти часов вел разведку рядом с границами Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Потом беспилотник пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а перед тем, как вернуться на базу, вновь курсировал рядом с границами Калининградской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2018, 13:48
Козак заявил о невозможности ввести госрегулирование цен на топливо
Дата03.11.2018, 04:55
Шойгу подвел итоги учебного года в Вооруженных Силах РФ
Дата03.11.2018, 03:40
СМИ: европейские клубы заменят Лигу чемпионов новой Суперлигой
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:51 В стране и мире
Самолет-разведчик ВВС США заметили у границ Калининградской области
12:38 В стране и мире
Видео
Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве
12:18 В стране и мире
Видео
В России оценили перспективу запрета BlaBlaCar
11:16 В стране и мире
Видео
Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео
09:59 В стране и мире
Видео
«Просто жесть» - пострадавшая рассказала подробности столкновения поезда с КамАзом на Кубани
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жириновский устроил танцы в Узбекистане: видео
Видео
Испугался до смерти: охранник аэропорта Мехико заснял призрака в пустом самолете
Ученые выявили неожиданную пользу кофе
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.