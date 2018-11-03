Самолет-разведчик ВВС США заметили у границ Калининградской области

Стратегический самолет ВВС США RC-135V провел разведку рядом с границами Калининградской области, это следует из сведений ресурса PlaneRadar.

Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл, которая находится в Британии. Во время полета RC-135V находился в воздушном пространстве Польши.

В последнее время заметно увеличилось активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников рядом с российскими границами.

На прошлой неделе RC-135V пролетел у побережья Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Радиолокационные способности этого воздушного судна позволяют ему проводить разведку, не нарушая границ РФ, и собирать данные о расположении систем ПВО.

Двадцать шестого октября вдоль российских границ совершил 11-часовой полет стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и около пяти часов вел разведку рядом с границами Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Потом беспилотник пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а перед тем, как вернуться на базу, вновь курсировал рядом с границами Калининградской области.