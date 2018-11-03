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В России оценили перспективу запрета BlaBlaCar

Кирилл Кунецкий
12:18 03.11.2018
Ранее российские перевозчики подали коллективный иск против французского сервиса.
Фото: Jeremy Maude moodboard, Globallookpress

«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет запретить сервис BlaBlaCar, поскольку многие недобросовестные перевозчики используют его, чтобы «замаскировать» свою деятельность. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Действительно, некоторые коммерческие перевозчики маскируются просто под людей, которые куда-то едут. И, обходя всякие запреты, на площадке BlaBlaCar размещают объявление, а на самом деле оказывается, что это перевозчик, который каждый день туда-сюда мотается. Есть такие факты наверняка, нужен более строгий контроль, запрещать BlaBlaCar… Я думаю, сервису BlaBlaCar нужно достаточно строго отсекать всех людей, которые под видом простых обывателей, на самом деле маскируются и зарабатывают деньги на коммерческих перевозках», - завил эксперт.

Вместе с тем Моржаретто полагает, что вряд ли сервис будет окончательно запрещен на территории России.

«Попытки запретить BlaBlaCar были во всех странах мира, но потом все-таки пришли к выводу, что это очень выгодно людям. Сейчас в России была уже одна или две попытки из регионов… На самом деле нужно еще более четко прописать правила для тех же самых агрегаторов, это называется right sharing, более строго прописать, поскольку закона в стране нету. Есть несколько предложений и московского правительства, как прописать правила игры, есть предложение от самого агрегатора по аналогии с тем, что действует в Европе», - заключил автоэксперт.

Напомним, ранее общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подало коллективный иск против российского представительства BlaBlaCar, требуя запретить его деятельность на территории РФ.

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