СК проводит проверку после ДТП с участием поезда и КамАЗа на Кубани

Следственными органами организована проверка в отношении машиниста поезда Минск - Адлер, который столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае.

Как сказано на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили, что при исправно работающей сигнализации водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинистом было применено экстренное торможение, но расстояние столкновения избежать не получилось.

Ранее сообщалось, что в субботу утром грузовик выехал на железнодорожные пути перед пассажирским поездом, в результате этого произошло столкновение. При аварии четыре человека были госпитализированы. Еще 15 пассажиров поезда обратились за медпомощью с жалобами на легкие травмы.