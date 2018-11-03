Евросоюз посчитал необоснованными антиукраинские санкции

В Европейском союзе раскритиковали ограничительные меры, которые Москва ввела в отношении 390 граждан и компаний Украины. Представительство ЕС в Киеве назвало антиукраинские санкции «необоснованными» и «направленными на обострение ситуации».

В заявлении отмечается, что Москве следует прекратить делать шаги, мешающие «поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины», сообщает РИА Новости.

Россия 1 ноября ввела санкции против 390 украинских физических и юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ограничения предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в России. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы РФ.