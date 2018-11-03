Стала известна дата переговоров по Афганистану в «Московском формате»

Второе заседание «Московского формата» по урегулированию афганского конфликта состоится 9 ноября в российской столице.

В конференции примут участие представители правительства Афганистана, делегации из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, США, а также представители запрещенной в России организации «Талибан»*.

Афганский президент Ашраф Гани направит на заседание делегацию Высшего совета мира Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе», - говорится на сайте МИД РФ.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, откроет заседание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.