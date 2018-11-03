В Совфеде оценили инициативу Путина по возвращению наименования ГРУ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поддерживает инициативу президента России Владимира Путина вернуть разведке России наименование ГРУ. Об этом он заявил в комментарии «Звезде».

«На мой взгляд, абсолютно правильно потому, что вернется мощь и слава самого главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России так, как это всегда было», - сказал Клинцевич.

Он добавил, что наименование ГРУ в полном объеме отражает деятельность этой организации.

Напомним, 2 ноября Путин, поздравляя ветеранов и действующих сотрудников военной разведки с наступающим профессиональным праздником и столетием образования ГРУ, предложил восстановить наименование Главного разведывательного управления.

Сейчас орган военной разведки в России называется Главным управлением Генштаба Вооруженных сил.