Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент наезда иномарки на пешеходов в Тюмени. Дорожная авария произошла у торгового центра «Вояж».

На кадрах видно, как автомобиль Hyundai, следовавший в сторону ТЦ, не вписывается в поворот и таранит ограждение, за которым стоят люди, ожидающие зеленого сигнала светофора. Машина сбивает их с ног и разбрасывает по дороге.

Пострадали шесть человек. Двоим из них медицинская помощь не понадобилась, о состоянии остальных не сообщается.

За рулем автомобиля находилась 20-летняя трезвая девушка, которая, по предварительным даным, не справилась с управлением.