Подозреваемые в изнасиловании дознавателя в Уфе проведут в СИЗО два месяца

Кировский районный суд Уфы арестовал трех бывших полицейских, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя. В СИЗО они пробудут два месяца. Об этом сообщает газета «Известия».

Подозреваемыми по делу являются 50-летний экс-глава ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 34-летний экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

По версии следствия, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. По словам потерпевшей, издевательства над ней длились всю ночь. Потерпевшая получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

Полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». Против них возбуждено уголовное дело статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».