«Поделка на уровне школьников» - в Сети высмеяли новый украинский беспилотник

Украинская государственная компания «СпецТехноэкспорт», входящая в конгломерат «Укроборонпром» выложила видео, где демонстрируется полет нового дрона.

На кадрах показан запуск беспилотника, который взрывается при столкновении с башней танка. Однако последствия взрыва на ролике не показаны, что заставило пользователей Сети усомниться в возможностях коптера.

«Кружок "Очумелые ручки"», - написал комментарий один из них.

«С виду поделка на уровне учеников старших классов», - добавил второй пользователь.

Насмешки и критические замечания возникли не на пустом месте, по записи сложно понять, какие именно повреждения получил танк.