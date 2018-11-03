«Поделка на уровне школьников» - в Сети высмеяли новый украинский беспилотник
Пользователей социальных сетей не особо впечатлил ролик с испытаниями нового украинского дрона.
Видео: STE - SpetsTechnoExport, Youtube
Украинская государственная компания «СпецТехноэкспорт», входящая в конгломерат «Укроборонпром» выложила видео, где демонстрируется полет нового дрона.
На кадрах показан запуск беспилотника, который взрывается при столкновении с башней танка. Однако последствия взрыва на ролике не показаны, что заставило пользователей Сети усомниться в возможностях коптера.
«Кружок "Очумелые ручки"», - написал комментарий один из них.
«С виду поделка на уровне учеников старших классов», - добавил второй пользователь.
Насмешки и критические замечания возникли не на пустом месте, по записи сложно понять, какие именно повреждения получил танк.