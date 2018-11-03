Ученые рассказали, чем смартфоны опасны для детей

Американские ученые заявили, что использование смартфонов и просмотр телевизора больше часа в день могут способствовать развитию психических заболеваний у детей младше 18 лет.

Согласно исследованию, которое основывается на результатах национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год, есть тенденция к нарушению психического состояния детей, которые пользуются гаджетами. Об этом сообщает газета «Известия».

Родителей спрашивали о поведении детей и сколько времени они находятся перед экранами смартфонов.

Результаты исследования показали, что у детей, которые использовали электронные устройства более одного часа в день, фиксировалась эмоциональная нестабильность, снижение самоконтроля, повышение отвлекаемости и снижение любознательности.

Кроме того, такие дети труднее могли найти общий язык со сверстниками.

При этом у подростков в возрасте 14-17 лет, которые проводили со смартфонами в руках свыше семи часов в день, чаще появлялись тревожность и депрессии по сравнению с теми, кто использовал гаджеты менее часа в день.

Ученые уточнили, что связь между временем пользования устройств и психическим здоровьем у подростков сильнее, чем у детей младшего возраста.