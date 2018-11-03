На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра: кадры с места

Один из самых активных вулканов на Курильских островах, вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до трех километров. Кадры пеплового выброса зафиксировали на камеру очевидцы.

Шлейф распространился к юго-востоку на расстояние до трех километров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко расположен всего лишь на расстоянии семи километров от Северо-Курильска, однако в городе пеплопада зафиксировано не было, запаха сероводорода не ощущается. Местным жителям ничего не угрожает.

Вулкан Эбеко расположен на севере острова Парамушир в Сахалинской области. Его высота составляет 1156 метров.