«Просто жесть» - пострадавшая рассказала подробности столкновения поезда с КамАзом на Кубани

В первые минуты после столкновения пассажиры ничего не понимали, поскольку было еще ранее утро и на момент ДТП все спали. Об этом «Звезде» рассказала Юлия Кирина - пассажирка поезда Минск-Адлер, который сегодня столкнулся с КамАЗом на переезде в Тимашевском районе Краснодарского края.

«Просто ужасно, я бы не сказала, что было столкновение, потому что мы находились в третьем вагоне с хвоста. Именно толчок какой-то был, очень резкое торможение и все. Там летели чашки, ложки, слышно было, что люди падали. Это просто жесть. Просто экстренное торможение. Никто не понимал, что произошло, выглянули в окно: возле нашего вагона, третьего, четвертого и пятого, лежал вот этот грузовик», - рассказала девушка.

По словам Юлии, среди пострадавших при столкновении были дети.

«Очень сильно пострадал первый вагон, локомотив, первый и восьмой (вагоны - прим. ред.), там дети находились», - отметила Юлия.

Пострадавшая также рассказала, что ликвидация последствий аварии заняла у экстренных служб примерно четыре часа, к поезду был присоединен новый локомотив, после чего состав продолжил движение к пункту назначения.

Утром 3 ноября Водитель КамАЗа на регулируемом переезде столкнулся с поездом дальнего следования на железнодорожном переезде в Тимашевском районе Краснодарского края.

На момент аварии в поезде, состоящем из 17 вагонов, находилось 650 человек, из них 188 детей. По предварительным данным, в госпитализации никто не нуждается.