«Мурашки по коже» - зрители оценили фильм «Несокрушимый»

Ажиотаж вокруг нового фильма «Несокрушимый» заставил кинотеатры добавить сеансы. Только за первые выходные историческая драма заработала почти сто миллионов рублей. Столь выдающихся результатов у картин о Великой отечественной войне не было давно. Эксперты не сомневаются, что зритель наконец поверил в российское военное кино.

«Фильм действительно хороший. Он пропитан духом патриотизма. После просмотра Хорошая постановка», - рассказал зритель из Крыма. «Под большим впечатлением, аж мурашки по коже. Супер, я советую, конечно, пойти и посмотреть этот фильм», - поделилась девушка из Ростова-на-Дону после просмотра фильма. «Я, наверное, начинаю гордиться нашим кинематографом. Наконец-то мы видим наши фильмы. Настоящие фильмы», - рассказал зритель из Калининграда.

В фильме рассказывается история подвига Семена Коновалова, его экипаж летом 1942 года в неравном бою уничтожил 16 танков и другую военную технику противника. Режиссером картины выступил Константин Максимов. Продюсеры ленты - Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Роль Семена Коновалова сыграл Андрей Чернышов. В ленте также снялись Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко, Ольга Погодина, Роман Мадянов и другие актеры.