КПРФ не будет выдвигать кандидата в губернаторы Приморья

Приморское отделение Коммунистической партии РФ не будет повторно участвовать в выборах главы региона, назначенных на 16 декабря, сообщает РИА Новости. Официального комментария от КПРФ пока не поступало.

По словам кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, который участвовал в предыдущих выборах, это связано с фальсификациями, зафиксированных на выборах в сентябре. Коммунисты настаивали на пересчете голосов и желанием отстоять результат выборов, в котором, как они утверждают, лидировал их кандидат. Декабрьские выборы КПРФ считает нелегитимными.

В сентябре в Приморском крае прошли два тура выборов губернатора. Во втором туре лидером гонки был Андрей Ищенко, который вплоть до подсчета 97% голосов опережал своего соперника, кандидата от «Единой России» врио губернатора Андрея Тарасенко.

После обработки 100% бюллетеней единоросс неожиданно обогнал коммуниста, набрав 49,55%, а Ищенко 48,06%. КПРФ потребовала пересчета голосов на тех участках, где были зафиксированы нарушения, однако приморский избирком по рекомендации ЦИК признал результаты недействительными.