Опубликованы первые кадры с места ДТП с участием поезда и КамАЗа на Кубани

В дежурную часть по Тимашевскому району в Краснодарском крае около 04.30 по местному времени поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде возле хутора Беднягино. Об этом сообщили «Звезде» в МВД по региону.

На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Водитель КамАЗа на регулируемом переезде не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с поездом дальнего следования. В результате аварии водитель большегруза, машинист и его помощник поезда были госпитализированы.

«На момент аварии в поезде, состоящем из 17 вагонов, находилось 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи на месте осматривают пассажиров на предмет получения травм», - рассказали в МВД.

По предварительным данным, в госпитализации никто не нуждается.

Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы.