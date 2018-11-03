В Думе отреагировали на предложение ярославского депутата об отмене пенсий

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности в Государственной думе РФ Андрей Исаев заявил, что мнение чиновника-единоросса из Ярославля, предложившего отменить пенсии, не отражает позиции всей партии.

«Нет, конечно!», - сказал Исаев, отвечая на вопрос журналистов о том, совпадает ли мнение депутата с позицией партии, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский заявил, что пенсии по старости необходимо в России отменить, а сам Пенсионный фонд - распустить.

Парламентарий полагает, что это пойдет на пользу как стране, так и пенсионерам. Чиновник выразил уверенность, что пенсия должна быть только по инвалидности, когда человек уже не может работать.

Двадцать седьмого октября большинство депутатов Госдумы проголосовали за поправки в пенсионное законодательство. Третьего октября его одобрил Совет Федерации, а на следующий день документ подписал президент страны Владимир Путин.