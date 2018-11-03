«Это у него детская забава» - соседка о подростке, изготовившем бомбу в Москве

Соседка задержанного подростка, у которого 2 ноября нашли бомбу, рассказала «Звезде», что он хорошо учился в школе и, скорее всего, этот случай надо считать простой «детской забавой».

«Это больше детская какая-то забава у него. Он любознательный. Любопытный мальчишка. Есть домоседы, он не такой уличный мальчик. Я его года полтора не видела», - заявила она.

Также соседка отметила, что у подростка вполне благополучная семья.

«Он неплохо учился. Он учился в частной школе до четвертого класса. Бабушка была живая, она учила в частной школе. Ничего не предвещало. Бабушка и дедушка грамотные, и папа и мама тоже грамотные», - рассказала соседка подростка.

Напомним, московского школьника задержали после того, как у него дома было обнаружено самодельное взрывное устройство. Его нашли во время расследования дела о подрывнике из Архангельска, после изучения соцсетей 17-летнего подростка.

Отец задержанного 14-летнего школьника рассказал, что у его сына, судя по всему, нашли «детскую бомбочку». По его мнению, слухи о том, что он имел какую-либо связь с подростком, организовавшим взрыв в архангельском управлении ФСБ, являются бездоказательными.