В российских магазинах появится оливковое масло из Сирии

На полках российских магазинов может появиться оливкое масло из Сирии. Совсем скоро начать поставки качественного и недорого продукта в Россию обещают местные фермеры и переработчики. Раньше они экспортировали масло во многие страны. Но во время войны было не до урожая.

Сейчас на сирийских плантациях жаркий период. Урожай, чтобы не испортился, нужно собрать как можно быстрее. Оливки собирают не голыми руками, а при помощи специальных расчесок.

«Раньше мы собирали оливки руками, а сейчас у нас есть вот такие инструменты - расчески. И работа стала очень легкой. Быстро собираем теперь оливки. И эта расческа, кстати, не вредит дереву, не ломает ветки», - рассказал Аля Иман.

Сейчас на одно дерево уходит 20 минут, а раньше тратили два-три часа. Несмотря на то, что внешне оливковые деревья кажутся небольшими, с каждого из них собирают по 20-30 килограммов плодов. Из них делают превосходное оливковое масло.

Владелец плантации Камель говорит, что за сезон он собирает до 400 килограммов оливок. Во время войны без полива погибло очень много ценных деревьев. Часто боевики их просто вырубали, чтобы развести костры. Для таких как Камель оливки сейчас, пожалуй, единственный способ прокормить свою семью.

«Каждые пять килограммов оливок - это один литр масла. Тут в селе все живут выращиванием оливок. Есть и другие культуры, но оливки важнее всего», - объясняет владелец сада Камель Махмуд.

Только что собранный урожай фермеры везут на небольшой маслозавод. Там их очищают от веточек и тщательно промывают. Затем они поступают в специальный бункер, где перемалываются и подготавливаются непосредственно для производства масла. Этот завод единственный в округе. Его владелец вспоминает, что, когда сюда пришли террористы, поднялось все местное население. Жители взяли в руки оружие и защитили маслобойню.

«У нас тут масло очень высокого качества, потому что деревья питаются талой водой с гор. Местные знают. До войны мы продавали масло и за рубеж. Но сейчас все уходят на внутреннем рынке. И, когда-нибудь мы сможем поставлять наше масло и в Россию по очень хорошим ценам», - говорит хозяин маслобойни Мухаммад Абу-Рафи.

За сезон этот завод перерабатывает до тысячи тонн оливок. Сейчас, когда плантации начали оживать, ценнейший продукт может вернуться на международный рынок.