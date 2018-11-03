В Краснодарском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
В Краснодарском крае на железнодорожном переезде поезд, следовавший по маршруту Москва-Адлер, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 15 человек, у них легкие травмы.
Водитель грузовика выехал на переезд около 04.10 при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом.
В результате столкновения машинист подвижного состава и его помощник, а также водитель грузовика госпитализированы.
После замены локомотива состав продолжил движение.