В Краснодарском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Краснодарском крае на железнодорожном переезде поезд, следовавший по маршруту Москва-Адлер, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 15 человек, у них легкие травмы.

Водитель грузовика выехал на переезд около 04.10 при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом.

В результате столкновения машинист подвижного состава и его помощник, а также водитель грузовика госпитализированы.

После замены локомотива состав продолжил движение.