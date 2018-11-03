В Москве ограничат движение 4 и 7 ноября

В Москве перекроют движение автомобильного транспорта 4 и 7 ноября на ряде участков дорог в связи с проведением митингов в День народного единства и в 101-ю годовщину Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Так, 4 ноября будет перекрыто движение у станций метро «Октябрьское Поле» и «Щукинская», на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского, а также а также закроют участок от дома 62/3 по улице Перерва до памятника «Солдату Отечества» на Люблинской улице. Движение на участках будет открываться по мере прохождения колонны движения.

Седьмого ноября будет перекрыто движения на Страстном бульваре до пересечения с улицей Петровка. Также после обеда ограничат движение на улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Кроме того, в среду на следующей неделе на полтора часа закроют участок на Театральном проспекте в районе пересечения с улицей Петровка. С 18.00 полиция перекроет движение на улице Заморенова и Трехгорный вал, пишет РИА Новости.