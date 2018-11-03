Саркози рассказал о непредвиденном эффекте антироссийских санкций

Антироссийские санкции привели к «непредвиденному эффекту», в результате которого Россия отдаляется от Европы и сближается с Пекином. Об этом заявил изданию Le Point экс-президент Франции Николя Саркози.

Он отметил, что санкций против России непродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются «распоряжениями Трампа». Бывший лидер Франции также выразил сожаление, что политика экономических ограничений сводится к тому, чтобы «сделать все для того, чтобы подтолкнуть РФ в объятия Китая». По мнению Саркози, Москве нужно «протянуть руку».

«Необходимо наладить отношения с Россией. В настоящее время нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Россия и Турция», - заявил он, и добавил, что ранее он был против того, чтобы Турция вступила в ЕС.

Саркози заявил, что выступает за усиленный диалог Москвы и Брюсселя и за более глубокую интеграцию России. Он отметил, это «укрепит архитектуру континента» потому, что государствам вроде Украины между двумя сторонами выбирать не придется.

Напомним, отношения между Россией и Запада ухудшились после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Соединенные Штаты и некоторые другие страны обвинили Россию во вмешательстве и против нее ввели санкции. Россией были предприняты ответные меры и взят курс на импортозамещение. Кремль многократно заявлял, что РФ не принимает участие во внутриукраинском конфликте, а Крым к России присоединился демократическим путем - по результатам референдума.