Супруги из Ирландии выиграли в лотерею 4,4 млн евро

Супружеская пара из ирландской деревни Милтаун выиграла в лотерею 4,4 миллиона евро.

Издание Irish Examiner сообщило, что супруги разделят выигрыш с семьей и друзьями. Часть денежных средств они отправят на благотворительность.

«Когда мы поняли, что победили, первое, что мы сделали - составили список родственников и друзей, которым поможем», - заявили они.

Супругов особенно порадовало то, что теперь они смогут полностью погасить ипотечный кредит и обеспечить безбедное существование своих детей.