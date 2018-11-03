Супруги из Ирландии выиграли в лотерею 4,4 млн евро
Семейная пара разделит выигрыш с родственниками и друзьями. Часть денег они отправят на благотворительность.
Фото: Diez, O. Globallookpress
Супружеская пара из ирландской деревни Милтаун выиграла в лотерею 4,4 миллиона евро.
Издание Irish Examiner сообщило, что супруги разделят выигрыш с семьей и друзьями. Часть денежных средств они отправят на благотворительность.
«Когда мы поняли, что победили, первое, что мы сделали - составили список родственников и друзей, которым поможем», - заявили они.
Супругов особенно порадовало то, что теперь они смогут полностью погасить ипотечный кредит и обеспечить безбедное существование своих детей.