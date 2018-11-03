США одобрили интеграцию ракет Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии

Пентагон одобрил внедрение ракет американских противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в будущую немецкую систему противовоздушной обороны Германии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерства обороны Соединенных Штатов.

Германия в 2015 году выбрала систему противовоздушной обороны MEADS, разработанную американской компанией Lockheed Martin Corp и оснащенную европейским ракетным аппаратом.

В настоящее время на вооружении Бундестага стоят комплексы Patriot, которые ФРГ планирует заменить на более совершенные Patriot PAC-3.

Германия планирует заключить договор на переоснащение противоракетных комплексов в следующем году, а развернуть ее к 2025 году. Предварительная стоимость составляет четыре миллиарда евро.