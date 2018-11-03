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США разрешат восьми странам временно не соблюдать санкции против Ирана

Андрей Аркадьев
06:37 03.11.2018
США сделают исключения для восьми стран, импортирующих нефть из Ирана на 180 дней. Однако возможности продлить этот срок не будет.
США разрешат восьми странам временно не соблюдать санкции против Ирана
Фото: Michal Fludra, Globallookpress

Соединенные Штаты в течение 180 дней позволят восьми странам закупать нефть у Ирана. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Список стран, в отношении которых американские власти приостановят санкции, будет назван после того, как ограничительные меры против Исламской Республики вступят в силу, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Документ ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на отмену санкций.

Остальные участники СВПД - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

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