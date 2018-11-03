США разрешат восьми странам временно не соблюдать санкции против Ирана

Соединенные Штаты в течение 180 дней позволят восьми странам закупать нефть у Ирана. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Список стран, в отношении которых американские власти приостановят санкции, будет назван после того, как ограничительные меры против Исламской Республики вступят в силу, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Документ ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на отмену санкций.

Остальные участники СВПД - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.