Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по снятию эмбарго с Кубы

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выступила с критикой в адрес организации из-за резолюции, призывающей США снять с Кубы торговое, экономическое и финансовое эмбарго. Об этом сообщает Fox News.

По ее мнению, ООН не хочет осуждать нарушения прав человека на Кубе.

Она отметила, что данная резолюция «не накормит ни одного кубинского ребенка и не поможет ни одной семье».

Кроме того, Хейли заявила, что якобы Куба отрицает элементарные права и свободу кубинского народа.

«США будут продолжать поддерживать кубинский народ, до полного восстановления их прав и свобод. Точка. Мы не отступим», - заявила постоянный представитель США.

Генеральной ассамблеей ООН в 27-й раз была принята резолюция о необходимости прекращения торговой, экономической и финансовой блокады Кубы Соединенными Штатами.

Против резолюции выступили Израиль и США, 189 государств ее поддержали.