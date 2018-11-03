Российские перевозчики потребовали запретить BlaBlaCar

Общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подало коллективный иск против российского представительства BlaBlaCar. По мнению союза, французский сервис помогает нелегальным перевозчикам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ организации, главным аргументом объединения перевозчиков является тезис о «теневом» использовании сервиса недобросовестными лицами. Нелегальные перевозчики якобы притворяются обычными пользователями сервиса и берут плату за свои услуги, при этом не выплачивая налогов.

Кроме того, подобные «скрытые» перевозчики пользуются сервисом, не предоставляя информации о здоровье, состоянии своих транспортных средств и зачастую не имея лицензии на пассажирские перевозки. Плату с клиентов они берут, прикрываясь «компенсацией расходов на топливо».

Ранее стало известно, что сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал для пассажиров платным. Пользователям придется оплачивать доступ к бронированию при помощи одного из доступных вариантов: на день по цене 149 рублей или на месяц - 199 рублей. За поездки, длина которых составляет менее 120 километров, плата взиматься не будет.