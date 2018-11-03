Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов из-за призывов не голосовать на выборах в США

Специалисты социальной сети Twitter удалили порядка десяти тысяч аккаунтов, пользователи которой публиковали призывы игнорировать промежуточные выборы США. Заявление компании приводит CNN.

«Мы удалили серию учетных записей из-за попыток распространить дезинформацию автоматическим способом — это нарушение нашей политики», - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление всей сетью учетных записей велась из США. Аккаунты были удалены в период с сентября по октябрь текущего года.

Ранее сообщалось, что власти США бездоказательно предъявили россиянке обвинения во вмешательстве в промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре. В российском посольстве в свою очередь напомнили, что подобные обвинения являются удобным предлогом для дальнейших нападок в адрес РФ.