Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
Два человека, включая самого стрелка, погибли. Еще четверо – ранены.
Фото: Shermanbot, Twitter
Видео: PM Breaking News, Twitter
В американском городе Таллахасси, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги.
Как сообщили в местной полиции, стрелявший покончил с жизнью самоубийством.
Кроме того, в результате огнестрельного ранения погиб один человек, еще четверо – ранены. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
Личность преступника, а также мотив его действий не были установлены. В настоящий момент полиция ведет расследование. Устанавливаются все причины случившегося.