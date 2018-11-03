Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги.

Как сообщили в местной полиции, стрелявший покончил с жизнью самоубийством.

Кроме того, в результате огнестрельного ранения погиб один человек, еще четверо – ранены. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Личность преступника, а также мотив его действий не были установлены. В настоящий момент полиция ведет расследование. Устанавливаются все причины случившегося.