Сломал ребро и укусил за нос: замкомбата ВСУ жестоко избил подчиненного под Харьковом

В рядах Вооруженных силах Украины вновь появляются заявления об избиениях солдат со стороны командиров. На этот раз жестокое избиение произошло в 46-м отдельном батальоне «Донбасс».

Как сообщает «Страна», инцидент произошел под Башкировкой в Харьковской области. Сержант Валерий Земляной дежурил в качестве дневального в палаточном городке 22 октября. В какой-то момент в палатку Земляного зашел заместитель комбата Михаил Стребиж.

Замкомбату показалось, что его подчиненный находится в состоянии опьянения, и он принял решение немедленно наказать его за это. Стребиж жестоко избил Земляного, сломав ему ребро, которое порвало легкое. После этого офицер зачем-то укусил сержанта за нос.

После избиения Земляному стало плохо, медики констатировали разрыв легкого. Вместе с тем была проведена экспертиза, которая доказала, что сержант был трезв на посту. В данный момент Земялной лечится в Харьковском госпитале. Он собрал все документы и подал заявление в военную прокуратуру, но делу не хотят давать ход. Получить комментарий из командования части изданию не удалось.