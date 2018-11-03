Жириновский устроил танцы в Узбекистане: видео

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский прибыл в Бухару вместе с группой парламентариев. Гостей из России в Узбекистане встретили с музыкальным ансамблем.

Лидер партии ЛДПР отличился в свойственном ему стиле. Услышав звуки восточной музыки, Жириновский начал танцевать вместе с местными жителями. Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовано в Instagram.

Владимир Жириновский вместе с другими парламентариями пробудет в Узбекистане два дня. Как сообщает официальный сайт его партии, он уже успел провести встречу с президентом Эмомали Рахмоном.

Ранее стало известно, что Жириновский отличился очередным эпатажным заявлением. По словам политика, в России С-300 якобы существуют ракетные системы ПВО С-500, С-600 и даже С-700, которые «могут так закрыть всю планету».