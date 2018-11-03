На Украине объявили национальной траур из-за «преступлений Петра I»

На Украине объявили национальный траур из-за «преступлений» российского императора Петра Великого трехсотлетней давности. Старт мероприятиям дал президент Петр Порошенко.

«Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля», - написал Порошенко в Facebook.

События 1708 года, которые украинские власти внезапно посчитали нужным объявить «резней со стороны москалей», произошли во время Северной войны между Россией и Швецией. Тогда город Батурин был столицей гетмана Ивана Мазепы, которая находилась под протекцией русского царя.

В какой-то момент войны один из ближайших сподвижников Петра I Иван Мазепа тайно решил изменить своему покровителю и перейти на сторону Швеции. Своему новому хозяину Мазепа пообещал удобную зимовку в Батурине, а также вдосталь снарядов и припасов. Узнав об этом, Петр отправил в Батурин войска с целью захватить город, не дав превратить его в укрепленную позицию для войск шведского короля.