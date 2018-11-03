В Британии супруги четыре года держали в рабстве польского строителя

В Великобритании пара на протяжении четырех лет держала в рабстве польского строителя.

Как сообщает The Independent, 56 летняя Притпал Биннинг и ее муж, 54-летний Палвиндер Биннинг принуждали мужчину работать на них бесплатно на протяжении всего этого времени. В качестве поощрения рабочий получал лишь еду, которая зачастую оказывалась просроченной.

По словам пострадавшего, он четыре года жил в сарае и спал на пластиковом шезлонге. При этом в помещении не было даже туалета.

В настоящее время гражданину Польши оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Полиция арестовала Биннингов. Расследование по делу продолжается. Устанавливаются все причины случившегося.