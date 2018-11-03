В Москве мигранты избили пятерых судебных приставов: кадры с камеры видеонаблюдения

В Москве, в районе ВДНХ, произошла массовая драка между сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и мигрантами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Ими делится телеканал «360».

Как сообщается, потасовка произошла в четверг, 1 ноября.

Очевидцы драки оперативно позвонили в полицию. Правоохранители установили, что около десяти неизвестных напали и избили пятерых судебных приставов, которые работают в Останкинском районе. В результате драки одному из пострадавших сломали нос.

Отмечается, что нападавшие имели ярко выраженную азиатскую внешность.

В настоящий момент по делу проводится проверка. Устанавливаются все причины случившегося.