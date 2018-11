Трампу запретили цитировать сериал «Игра престолов»

Американский телеканал HBO отреагировал на запись президента США Дональда Трампа, в котором тот использовал слоган сериала «Игра престолов». Битва между главой государства и производителем сериалов разгорелась в Twitter.

Дональд Трамп опубликовал твит, посвященный новым санкциям против Ирана. В нем содержится изображение, где глава государства изображен в стилистике «Игры престолов», а также надпись «Санкции близко», написанная шрифтом из сериала.

После записи Трампа телеканал HBO заявил, что не был извещен о создании данного твита и не принимал в этом участия. Позже канал опубликовал твит, в котором поинтересовался, как будет звучать на дотракийском языке фраза «неправомерное использование товарной марки».

How do you say trademark misuse in Dothraki?