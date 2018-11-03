Испугался до смерти: охранник аэропорта Мехико заснял призрака в пустом самолете

В аэропорту Мехико охранник во время осмотра самолета обнаружил призрака в пустом салоне воздушного судна.

32-летний сотрудник аэропорта совершал обход приблизительно в три часа утра. Он уже собирался уходить домой, как в один момент услышал странный звук. Ему показалось, будто кто-то хлопает дверьми в одном из самолетов. Тогда охранник поднялся на борт и увидел неизвестную темную фигуру. Видео, снятое мужчиной, публикует Daily Star.

Охранник признался, что изначально не поверил своим глазам: он подумал все всему виной игра света. Однако присмотревшись, мужчина видел фигуру, которая то исчезает, то появляется. После чего мужчина стремительно покинул помещение.

«То, что я увидел, повергло меня в шок, и я бежал сломя голову», - заявил он.

По словам мужчины, раньше скептически относился к паранормальным явлениям. Однако этот случай заставил его поменять свое мнение.