Blizzard перевыпустит культовую игру Warcraft 3

Игровая компания Blizzard выпустит обновленную версию стратегии Warcraft 3. Об этом представители компании объявили на церемонии открытии выставки BlizzCon.

Новая версия культовой игры получит название Warcraft 3: Reforged. Творение сохранит все геймплейные особенности стратегии, вышедшей 16 лет назад и ставшей любимой для нескольких поколений геймеров.

Обновление в первую очередь коснется визуального ряда. В Warcraft 3: Reforged обновят графику и анимацию персонажей, сделают более современный интерфейс и добавят разрешение 4К с высоким качеством проработки деталей. Враги получат обновленный искусственный интеллект.

Вместе с игрой будет поставляться обновленный редактор уровней с новыми возможностями. Компания намерена перевыпустить не только оригинальный Warcraft 3, но и The Frozen Throne, популярное дополнение к основной игре.