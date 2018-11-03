В ООН открылась выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

Второго октября в ООН открылась выставка финалистов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На церемонии открытия выступил постпред России при ООН Василий Небензя. В своей речи он подчеркнул важность того, что мероприятие стартует именно в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Небензя напомнил всем присутствующим, что конкурс носит имя убитого в 2014 году украинскими военными российского журналиста Андрея Стенина.

Он отметил важность расследования таких преступлений, а также предотвращения подобных случаев в будущем.

«Главная цель этой фотовыставки – оказание поддержки фотографам со всего мира, которые в своих работах отражают сложность и разнообразие этого мира», - заявил дипломат.

Всего на выставке выставляются работы представителей 14 стран: России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР. Торжественная церемония награждения пройдет восьмого ноября.