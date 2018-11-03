Украинские неонацисты избили пассажиров в римском метро: видео

Украинские расисты устроили драку в метро столицы Италии. Видеозапись, на которой запечатлен дебош «гостей» Рима из Украины, вызвал огромный резонанс в итальянских СМИ.

На видео запечатлены двое рослых мужчин, общавшихся на украинском языке. Они вступили в конфликт с молодым человеком со смуглой кожей в вагоне метро. Судя по контексту, агрессоры были недовольны внешностью индийца. Один из них назвал себя «фашистом».

Индиец сопротивлялся украинцам, в какой-то момент завязалась драка, в которой физически более сильные агрессоры одержали победу. В ходе «сражения» они также раскроили лоб пожилой женщине и покинули вагон.

Как сообщает местное издание Roma Corriere, сейчас агрессивные украинцы уже задержаны карабинерами. По информации СМИ, перед началом драки задержанные около получаса выкрикивали расистские лозунги, демонстрировали характерное приветствие со вскидыванием руки и славословили Бенито Муссолини. Полиция рассматривает возможность предъявить им обвинения на предмет разжигания расовой ненависти.