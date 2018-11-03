Священник на джипе проехался по могилам на кладбище в Харькове
Элитный внедорожник заехал на могилы усопших, разрушив несколько памятников.
Фото: npu.gov.ua
Видео: ТипичнОЕ ХТЗ, vk.com
В Харькове священник на джипе протаранил десять памятников на кладбище. Видео с места происшествия в Сеть выложил очевидец.
На кадрах видно, как церковнослужитель, находясь за рулем внедорожника Toyota, пытается выехать с кладбища, однако вместо этого лишь еще больше повреждает могильные плиты.
Возмущенный очевидец с криками пытается остановить священника-вандала.
«Вы и так столько уже разрушили… Что вы творите? Куда вы выезжаете?», - негодует он.
После чего мужчина выходит из машин и разводит руками. По словам священника, он всего лишь хотел выехать, не собираясь приносить никакого ущерба территории кладбища.