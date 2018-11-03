В Кремле не подтвердили встречу лидеров «нормандской четверки» в Париже
В графике президента России Владимира Путина нет мероприятий, связанных с встречей в нормандском формате 11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящее время таких планов нет», - заявил пресс-секретарь президента.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос, вызванный заявлением представителя президента Украины Ирины Луценко. Ранее она в эфире украинского телевидения заявила, что 11 ноября в Париже может состояться встреча «нормандской четверки» якобы при участии российского президента.
В столице Франции 11 ноября состоятся торжественные мероприятия, связанная со столетием со дня завершения Первой мировой войны. В них примет участие Владимир Путин, о своем желании посетить праздник заявили еще несколько десятков глав различных государств.