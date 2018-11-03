«Нафтогаз» назовет буровые станки в честь Бандеры и Мазепы «для роста производства»

Украинская энергетическая компания «Укргаздобыча», входящая в холдинг «Нафтогаз Украины», планирует назвать свои новые буровые установки в честь Степана Бандеры, Иваны Мазепы и других личностей, которых современная украинская историография почитает в качестве героев. Об этом сообщается в официальных соцсетях компании.

Необходимость дать новым буровым станкам имена украинских «героев» продиктована производственной необходимостью. В компании предполагают, что эта инициатива увеличит скорость добычи в несколько раз, поскольку «герои боролись за нашу Родину». Каким образом должна работать эта логическая последовательность, в «Укргаздобыче» не уточнили.

«К концу 2018 мы ожидаем поступления 8 новых буровых станков. И у нас появилась такая гипотеза: если дать новым буровым названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу Родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз», - сообщается в записи компании в Facebook.

Ранее стало известно, что украинское правительство в очередной раз почти на треть повысило цены на газ для населения, тарифы выросли с первого ноября. Это произошло в рамках соглашения с МВФ, причем до 2020 года цены повысят еще несколько раз, чтобы довести из до европейского уровня.